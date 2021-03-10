Pelkas müjdeyi verdi! 'Pazar günü sahada olacağım'

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında sarı-lacivertlilerin deplasmanda Konyaspor ile oynadığı karşılaşmada rakip futbolcu Nejc Skubic ile çarpışarak sakatlanan ve hastaneye kaldırılan Dimitris Pelkas, pozisyon anı, gördüğü destek ve sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SADECE ÇARPMAYI HİSSETTİM"



Olay anında sadece topa baktığını ve meşin yuvarlağın kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan Yunan yıldız, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi. Sadece çarpmayı hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden Pelkas, daha sonra doktorun geldiğini ve ambulansa götürüldüğünü kaydetti.

"BU BÜYÜK AİLENİN BİR PARÇASI OLDUĞUMU HİSSETTİRDİLER"



Gördüğü desteği asla unutmayacağını belirten 27 yaşındaki orta saha, "Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan, herkes yanımdaydı. Ertesi gün yine tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftarlardan da mesajlar aldığını aktaran Pelkas, "Taraftarlar harikaydı, binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe ailesini mutlu etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"PAZAR GÜNÜ SAHADA OLACAĞIM"

