Trabzonspor - Alanyaspor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geliyor.

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 21:59 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 22:53
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Süper Lig'in 2 güçlü ekibi Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Finalde karşılaşan ekiplerden Trabzonspor, bu kupayı 8 kez kazandı ve dokuzuncu kez müzesine götürmek istiyor. Alanyaspor ise Türkiye Kupası finalinden zaferle ayrılarak tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği müsabaka saat 21.30'da başladı.İLK 11'LER
 
Trabzonspor :Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Guilherme, Sörloth
 
Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
 
TRABZONSPOR 1-0 ALANYASPOR
 
GOL: 25' Abdulkadir Ömür
 
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
 
1' Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda Marafona yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
 
2' Alanyaspor'da Ceyhun'un sağ kanattan yerden yaptığı ortasını Trabzonspor savunması karşıladı.
 
4' Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top yandan dışarı gitti.
 
8' Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Campi'nin kafa vuruşu dışarı gitti
 
12' Orta alanda Guilherme'ye sert bir faul yapan Siopis sarı kart gördü.
 
17' Bakasetas'a arkadan faul yapan Campi sarı kart gördü
 
18' Bakasetas'ın ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta yerde seken ve köşeye giden topu Uğurcan çıkardı. Ofsayt bayrağı pozisyonun içindeki Fernandes için havada.
 
20' Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Sörloth'un vuruşu kaleci Marafona'dan döndü, ardından seken topu tamamlamak isteyen Abdülkadir Ömür'ün vuruşu üstten dışarı çıktı.
 
25' GOL! Sörloth'un soldan ortasında Abdulkadir Ömür kale sahası ön çizgisinde topa dokundu ve ağları sarstı.
 
29' Juanfran'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunu kaleci Uğurcan yumruklayarak uzaklaştırdı.
 
34' Novak'ın kullandığı uzun taç atışının ardından ceza sahasında oluşan karambol topu Sörloth'un önüne düşürdü, Norveçli oyuncunun kafa vuruşu ise kaleci Marafona'da kaldı.
 
39' Trabzonspor hızlı atağında Sörloth ceza alanı önünden sert vurdu, top az farkla dışarı gitti.
 
41' Trabzonspor'da sakatlanan Ekuban kenara geldi, Bilal Başacıkoğlu oyunda
 
İlk yarı sona erdi.
 
48' Trabzonspor'da Sosa'nın ceza yayı üzerinden çektiği şut farklı şekilde auta gitti.
 
53' Alanyaspor'da savunma arkasına sarkan Cisse topla buluşmak üzereyken son anda ayak koyan Campi tehlikeyi önledi.

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